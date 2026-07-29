Прокурор запросил пожизненный срок для отчима убитого мальчика под Калининградом
Отчим, убивший 7-летнего пасынка в Черняховске. Фото © Telegram / SHOT
Гособвинение вновь настаивает на пожизненном сроке для Сергея Гаммы — отчима семилетнего мальчика, убитого под Калининградом. Об этом заявила в суде начальник уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Нина Мазур, передаёт корреспондент РИА «Новости».
Слушания по делу отчима и матери погибшего ребёнка, Анастасии Гамма, продолжились в среду этапом прений. Хотя стороны уже выступали с речами 9 июня, обвинение настояло на возврате к следствию, и суд пошёл навстречу. В перерыве судьи успели скрупулезно пересмотреть все диски с аудиозаписями бесед матери с детьми, а также погрузиться в содержание телефонов подсудимых — в их переписке всплыли разговоры о детях.
«Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима», — сказала начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур.
Прокурор запросил для матери погибшего мальчика 8,5 лет колонии. Ей вменяют жестокое обращение с детьми, плохое воспитание и то, что она бросила сына в беде — фактически, оставила его наедине с опасностью.
Первое заседание прошло 10 марта. Тогда Сергей Гамма, то самый отчим-убийца, признал вину, но не до конца. А в среду, уже во время прений, он попытался объясниться: мол, бил детей не со зла, а «в воспитательных целях» — и то редко.
«Просто чтобы слушались и следили за собой. Никакого умысла кому-то навредить у меня не было», — заявил он в суде.
Однако в процессе всплыли жуткие подробности: издевательства в семье длились годами, и мать спокойно закрывала на это глаза. Старшая сестра погибшего, показания которой зачитывал прокурор, рассказала, что детей связывали, мучили, а отчим ещё и снимал всё это на телефон. В деле также есть показания самого мальчика — буквально за несколько дней до смерти он жаловался в полицию, что им с сестрой дома смертельно страшно, отчим бьёт постоянно, а мама просто не вмешивается.
Напомним, трагедия в Черняховске развернулась 2 февраля: в полицию поступил сигнал от местных супругов о пропаже их семилетнего сына. Тревога переросла в шок, когда выяснилось, что ребёнок не терялся, а стал жертвой домашнего насилия. Спустя сутки мать сдалась и рассказала, что её муж Сергей, как оказалось, расправился с пасынком, а тело утопил в болотной трясине. Параллельно всплыли новые факты: их 12-летняя дочь госпитализирована с переломом ключицы. Следствие считает, что обоих детей систематически морили голодом и жестоко избивали, причём отчим действовал с одобрения матери, которая долгое время скрывала его преступления.
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