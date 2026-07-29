Прокурор запросил пожизненный срок для отчима убитого мальчика под Калининградом

Гособвинение вновь настаивает на пожизненном сроке для Сергея Гаммы — отчима семилетнего мальчика, убитого под Калининградом. Об этом заявила в суде начальник уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Нина Мазур, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Слушания по делу отчима и матери погибшего ребёнка, Анастасии Гамма, продолжились в среду этапом прений. Хотя стороны уже выступали с речами 9 июня, обвинение настояло на возврате к следствию, и суд пошёл навстречу. В перерыве судьи успели скрупулезно пересмотреть все диски с аудиозаписями бесед матери с детьми, а также погрузиться в содержание телефонов подсудимых — в их переписке всплыли разговоры о детях.

«Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима», — сказала начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур.

Прокурор запросил для матери погибшего мальчика 8,5 лет колонии. Ей вменяют жестокое обращение с детьми, плохое воспитание и то, что она бросила сына в беде — фактически, оставила его наедине с опасностью.

Первое заседание прошло 10 марта. Тогда Сергей Гамма, то самый отчим-убийца, признал вину, но не до конца. А в среду, уже во время прений, он попытался объясниться: мол, бил детей не со зла, а «в воспитательных целях» — и то редко.

«Просто чтобы слушались и следили за собой. Никакого умысла кому-то навредить у меня не было», — заявил он в суде.

Однако в процессе всплыли жуткие подробности: издевательства в семье длились годами, и мать спокойно закрывала на это глаза. Старшая сестра погибшего, показания которой зачитывал прокурор, рассказала, что детей связывали, мучили, а отчим ещё и снимал всё это на телефон. В деле также есть показания самого мальчика — буквально за несколько дней до смерти он жаловался в полицию, что им с сестрой дома смертельно страшно, отчим бьёт постоянно, а мама просто не вмешивается.