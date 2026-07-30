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30 июля, 10:48

В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о военной авиации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о местоположении военной авиации, которая выполняет задачи в зоне проведения СВО. Об этом в «Максе» сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело о госизмене уже направлено в суд.

«По версии следствия, обвиняемый <...> осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники», — говорится в сообщении. Эти данные фигурант передал представителю украинской разведки.

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Матвей Константинов
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