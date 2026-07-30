В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о военной авиации

В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о местоположении военной авиации, которая выполняет задачи в зоне проведения СВО. Об этом в «Максе» сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело о госизмене уже направлено в суд.