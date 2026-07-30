В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о военной авиации
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В Иванове мужчину будут судить за передачу Киеву данных о местоположении военной авиации, которая выполняет задачи в зоне проведения СВО. Об этом в «Максе» сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело о госизмене уже направлено в суд.
«По версии следствия, обвиняемый <...> осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники», — говорится в сообщении. Эти данные фигурант передал представителю украинской разведки.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который переводил криптовалюту на счета СБУ. Его взяли дома, ведомство показало видео.
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