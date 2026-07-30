Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну, проходящей в столице Ямайки, выступила с решительным непризнанием действий США. Представители нашей страны заявили, что попытки Вашингтона в одностороннем порядке увеличить свои континентальные владения в 2023 году противоречат сложившимся международным нормам.

«РФ не признаёт установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы «расширенного» шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур. Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», – подчеркнули представители страны.

По мнению Москвы, расширение акватории для целей добычи ресурсов было произведено с грубым нарушением регламента, и Соединённые Штаты не имеют права претендовать на эти территории. Российские дипломаты отметили, что Вашингтон не следовал общепризнанным процедурам, что делает их притязания юридически ничтожными.

Отечественную делегацию на форуме возглавляет замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин. В состав также вошли сотрудники дипломатического ведомства. Сессия МОМД продлится до 31 июля, и вопрос расширения шельфа остаётся одним из ключевых пунктов повестки.

Ранее президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил о поддержке сенатского законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, предложив включить в него пошлины по Ирану и аналогичные меры по России, назвав это важным. При этом он не счёл необходимым прерывать августовские каникулы Конгресса для срочного рассмотрения документа.