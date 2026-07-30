Армения на полгода запретит импорт томатной пасты

Правительство Армении утвердило временный запрет на импорт томатной пасты. Ограничение начнёт действовать 3 августа и продлится шесть месяцев.

Под запрет попадут поставки не только из третьих стран, но и из государств Евразийского экономического союза. Решение касается всей продукции, классифицируемой как томатная паста по соответствующему коду товарной номенклатуры ЕАЭС.

Министру экономики Армении Геворгу Папояну поручено заранее уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временной меры нетарифного регулирования. Кроме того, Ереван направит в ЕЭК предложение распространить аналогичное ограничение на импорт томатной пасты на всю таможенную территорию ЕАЭС.

Сейчас главным поставщиком томатной пасты в Армению остаётся Иран: в 2025 году объём поставок в денежном выражении составил около $2,9 млн. Среди других заметных поставщиков — Италия ($534 тыс.), Россия ($290 тыс.) и Китай ($171 тыс.). Всего за прошлый год республика импортировала 4,3 тыс. тонн пасты.

Запрет связан не с безопасностью продукции, а с защитой местных производителей. Импортная паста после уплаты пошлины обходится примерно в 368 драмов за килограмм, тогда как себестоимость армянской достигает 450 драмов. Власти считают, что дешёвый импорт снижает спрос на местные помидоры и делает их переработку невыгодной.

Ситуацию усугубило резкое сокращение экспорта армянских тепличных томатов из-за ограничений на поставки в Россию. С 22 мая по 22 июля 2026 года Армения экспортировала около 800 тонн помидоров против 7 тыс. тонн годом ранее. Излишки остались на внутреннем рынке, поэтому запрет должен помочь переработчикам увеличить закупки урожая и продажи пасты местного производства.