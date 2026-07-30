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Регион
30 июля, 10:54

Мирный житель погиб при атаке дронов на Удмуртию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

По ее словам, силы противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА в небе над северной частью региона. Несмотря на это, один человек погиб.

«Он точно не представлял военную цель», — написала Абрамова.

Она добавила, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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Напомним, 30 июля врио главы региона Ольга Абрамова сообщила об атаке одного из предприятий в Удмуртской Республике. Удар нанесли БПЛА, запущенные ВСУ.

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Александра Вишнякова
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