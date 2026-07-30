Авиакомпания «Ижавиа» прекращает полёты с 1 августа

Авиакомпания «Ижавиа» с 1 августа прекращает полёты. Росавиация аннулировала её сертификат, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Решение приняли после проверки, которая прошла с 20 по 23 июля.

Ещё в конце апреля сертификат ограничили до 28 июля, дав компании три месяца на исправление нарушений. Но повторная проверка показала, что основные проблемы — особенно в системе безопасности полётов — так и не устранили. Теперь «Ижавиа» не имеет права выполнять коммерческие рейсы. Продажа билетов на все рейсы с 1 августа уже закрыта. Пассажиров, которые купили билеты, должны перевезти другие авиакомпании, либо им вернут деньги.

«Ижавиа» — региональный перевозчик, в структуру которого входит аэропорт Ижевска. Компания летала в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу. В 2025 году она перевезла чуть больше 683 тысяч пассажиров, а в первой половине 2026 года пассажиропоток упал на 26% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила для пассажиров с инвалидностью. Теперь при покупке билета можно будет бесплатно забронировать место с учётом особых потребностей. Сопровождающего посадят рядом без дополнительной платы. Также разрешат бесплатно провозить протезы и средства ухода за ними. Кроме того, пассажирам будут помогать в аэропорту на всех этапах — от входа до посадки.