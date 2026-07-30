Сведения о героях СВО включили в новые учебники русского языка
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сведения о героях специальной военной операции уже включены в новые учебники по русскому языку для учеников 9–11-х классов. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.
Новые единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов планируют вводить поэтапно. Их апробация в отдельных школах начнётся с 1 сентября 2026 года, а более широкое внедрение намечено на 2027 год.
Ранее Ямпольская рассказывала, что в учебники литературы также включили крылатые выражения современных героев, в том числе фразу «Работайте, братья». Кроме того, школьникам рекомендовали книги о событиях в Донбассе и участниках СВО.
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