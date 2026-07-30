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30 июля, 11:00

Жителя Иваново будут судить за госизмену и передачу данных Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о государственной измене в отношении 41-летнего местного жителя. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, с января по апрель 2024 года мужчина собирал сведения о месте дислокации военной авиационной техники, задействованной в специальной военной операции, а затем через интернет передавал их представителю украинской разведки.

Как утверждает прокуратура, обвиняемый рассчитывал, что эта информация будет использована против безопасности России.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Его будет рассматривать Ивановский областной суд.

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А накануне суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Шипачева полностью признала вину, поэтому разбирательство прошло в особом порядке, а наказание стало минимальным в рамках статьи.

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Александра Вишнякова
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