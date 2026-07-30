Самый рослый житель Ганы умер в 33 года, стать самым высоким в мире ему помешала рулетка

Самый высокий мужчина Ганы скончался на 34-м году жизни после продолжительной борьбы с последствиями редкого генетического заболевания. Печальную новость сообщила британская телерадиокомпания BBC.

Сулемана Абдул Самед, более известный под прозвищем Авуче, что переводится с языка хауса как «давай пойдём» или «погнали», ушёл из жизни в понедельник. Причиной стали инфицированные раны на ногах, с которыми его госпитализировали в клинику северного города Тамале.

Родственники рассказали журналистам о невероятной доброте покойного. Один из них, Сулемана Абдул Кудус, отметил, что даже после смерти люди продолжают приходить в дом, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

По словам семьи, Авуче подарил своей глухой деревне Гамбага настоящую известность. Куда бы он ни приезжал, при упоминании родного поселения окружающие тут же вспоминали, что именно оттуда родом самый высокий житель страны.

Мужчина страдал синдромом Марфана. Эта патология поражает соединительные ткани, вызывая аномальный рост, удлинение конечностей и серьёзные проблемы с сердцем.

История с определением реального роста долгое время вызывала споры. В 2023 году персонал больницы из-за отсутствия подходящего оборудования оценил его параметры в 2,9 метра, что сделало бы его абсолютным рекордсменом в истории. Однако позже прибывшие в деревню репортёры замерили мужчину обычной рулеткой, и цифры оказались куда скромнее — около 2,2 метра. Если судить по фотографиям, то кажется, что замеры журналистов близки к истине.

Сам Самед вспоминал, что неожиданный скачок роста начался лишь после двадцати лет. Проснувшись однажды утром, он обнаружил распухший язык и проблемы с дыханием, а затем тело продолжило увеличиваться.

Прогрессирующее искривление позвоночника поставило крест на его планах стать водителем и играть в футбол. Ситуацию усугубляли трудности с получением медицинской помощи, пока, по сообщениям СМИ, расходы на лечение не взял на себя брат президента Ганы Джона Махамы.

Накануне Life.ru рассказывал, что в Свердловской области ушёл из жизни 45-летний Андрей Куражов, запомнившийся зрителям участием в программе «За гранью», куда он обратился с весом 238 килограммов. О кончине мужчины рассказали знакомые семьи. Уралец трудился водителем и сильно страдал от ожирения, на фоне которого развился лимфостаз с мощным отёком левой ноги, из-за чего он почти не выходил из дома и не мог навещать мать-инвалида. Сам он утверждал, что придерживался диет, но сбросить массу не удавалось.