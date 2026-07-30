Лимон, разговоры и сон: Как не отключиться за рулём по дороге в долгожданный отпуск

Тревел-эксперт Игорь Синельников поделился рекомендациями для автомобильных путешествий. По его словам, ориентироваться в дальней дороге стоит не на время, а на расстояние и самочувствие. Если маршрут составляет около 500 км, даже неподготовленному водителю на хорошей трассе может хватить одной остановки вместо двух, чтобы чувствовать себя нормально.

При дистанции 800–1000 км остановки лучше делать каждые три часа, а иногда и чаще. Полноценный отдых с кратковременным сном — единственный надёжный способ не заснуть за рулём и не устать ещё до начала отпуска. Среди лайфхаков эксперт упомянул кислый лимон, который помогает ненадолго сохранить концентрацию, а также живое общение с пассажиром. Но это лишь временные меры. Главный совет — останавливаться и спать.

«Глобально лучше сделать остановку и поспать. В идеале, если предполагаются большие расстояния около 1000 км в день, лучше ехать в такие поездки со сменным водителем. Тогда можно добраться быстрее без необходимости делать частые регламентированные остановки, и каждый из водителей будет себя лучше чувствовать», — отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Ранее эксперт Елена Кошелева разъяснила, как туристическая страховка способна уберечь отпуск от превращения в финансовую катастрофу. Специалист отметила, что туристическая страховка покрывает медицинские расходы, задержку рейса, пропажу багажа и другие форс-мажоры. В ряде стран она обязательна. Кошелева рекомендует оформлять полис и для поездок по России.