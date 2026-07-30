Махонин: За два дня над Пермским краем сбиты 53 БПЛА, повреждены два здания

Пермский край подвергся самой интенсивной за последнее время воздушной атаке со стороны противника. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что силы противовоздушной обороны и мобильные группы отработали две волны налётов: вчера было ликвидировано 23 беспилотных аппарата, сегодня — ещё 30.

По словам губернатора, цель ударов очевидна — объектами поражения выбраны промышленные предприятия, составляющие основу экономики Прикамья и имеющие стратегическое значение для всей страны. В результате сегодняшней атаки осколки одного из сбитых дронов упали на территорию частного домовладения в Очерском округе, также зафиксированы незначительные повреждения двух нежилых строений.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Оперативные и экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы, на месте повреждений уже начались восстановительные работы.

Губернатор отметил, что все меры защиты предприятий и граждан согласованы с Министерством обороны. Также он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, подчеркнув, что враг пытается дестабилизировать обстановку именно через устрашение. Система реагирования на угрозы продолжает действовать в круглосуточном режиме.

Ранее Министерство обороны России в оперативной сводке от 30 июля сообщило, что за сутки средства ПВО уничтожили 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников самолётного типа, а также перехватили два реактивных снаряда HIMARS.