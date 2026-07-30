Иран ударил ракетами по секретной базе США: три истребителя превратились в груду металла

Корпус стражей исламской революции нанёс удар баллистическими ракетами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В заявлении пресс-службы КСИР, которое цитирует гостелерадиокомпания Ирана, говорится об уничтожении самолётов США.

В Тегеране утверждают, что военные КСИР атаковали стоянку и ангар для обслуживания истребителей F-35. Это стало ответом на действия США, которые ранее в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по иранской территории.

По данным CENTCOM, американские силы поразили десятки целей в исламской республике. Под обстрел попали командные центры, объекты ракетного вооружения, береговые посты и морское базирование.

В заявлении корпуса говорится, что в результате ракетной атаки на Аль-Азрак три F-35 были полностью ликвидированы. Ещё три самолёта получили повреждения.

Кроме того, сообщается о потерях среди личного состава противника. Погибли несколько военнослужащих США, а также сотрудники технической и обслуживающей служб аэродрома.

Иранская сторона объяснила свои действия стремлением помочь освободить землю Иордании от гнёта оккупантов.

Стоит напомнить, что президент Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия режима перемирия, достигнутого 18 июня. С этой даты американские подразделения провели против Тегерана несколько серий атак, объясняя их угрозой коммерческим судам в районе Ормузского пролива.

Иранские военные ранее уже наносили ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке, обвиняя Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.