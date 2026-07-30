Николай Фоменко попал на удвоение: Суд выкатил актёру штраф за неоплаченный штраф
Суд взыскал с Николая Фоменко 10 тысяч рублей за неоплаченный штраф
Николай Фоменко. Обложка © ТАСС /Михаил Джапаридзе
Мировой суд вынес постановление о взыскании с актёра и телеведущего Николая Фоменко 10 тысяч рублей. Причиной стал неоплаченный вовремя штраф за нарушение правил парковки, сообщили в пресс-службе общей юрисдикции города Москвы.
Первоначальное наказание было назначено артисту ещё в конце февраля текущего года. Тогда за остановку в неположенном месте суд обязал его выплатить 5 тысяч рублей. Однако в установленный законом срок водитель так и не перевёл деньги в бюджет.
В связи с отсутствием добровольного исполнения постановления дело было передано для принудительного взыскания. В итоге итоговая сумма к уплате увеличилась вдвое за счёт процессуальных издержек и санкций за просрочку. Судебное решение вступило в законную силу. Актёр пока не комментировал ситуацию.
Ранее сообщалось, что Фоменко грозил арест за неуплату административного штрафа,
Николай Фоменко — советский и российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, заслуженный артист РФ, мастер спорта международного класса по автоспорту. Известен как основатель бит-квартета «Секрет», участник комедийного проекта «Оба-на!», актёр фильмов «Квартета И», «голос» рекламы «Русского радио» и профессиональный автогонщик команды «ТНК Racing».
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