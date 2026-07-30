Николай Фоменко попал на удвоение: Суд выкатил актёру штраф за неоплаченный штраф

Мировой суд вынес постановление о взыскании с актёра и телеведущего Николая Фоменко 10 тысяч рублей. Причиной стал неоплаченный вовремя штраф за нарушение правил парковки, сообщили в пресс-службе общей юрисдикции города Москвы.

Первоначальное наказание было назначено артисту ещё в конце февраля текущего года. Тогда за остановку в неположенном месте суд обязал его выплатить 5 тысяч рублей. Однако в установленный законом срок водитель так и не перевёл деньги в бюджет.

В связи с отсутствием добровольного исполнения постановления дело было передано для принудительного взыскания. В итоге итоговая сумма к уплате увеличилась вдвое за счёт процессуальных издержек и санкций за просрочку. Судебное решение вступило в законную силу. Актёр пока не комментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что Фоменко грозил арест за неуплату административного штрафа,

Николай Фоменко — советский и российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, заслуженный артист РФ, мастер спорта международного класса по автоспорту. Известен как основатель бит-квартета «Секрет», участник комедийного проекта «Оба-на!», актёр фильмов «Квартета И», «голос» рекламы «Русского радио» и профессиональный автогонщик команды «ТНК Racing».