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Регион
30 июля, 12:58

Николай Фоменко попал на удвоение: Суд выкатил актёру штраф за неоплаченный штраф

Суд взыскал с Николая Фоменко 10 тысяч рублей за неоплаченный штраф

Николай Фоменко. Обложка © ТАСС /Михаил Джапаридзе

Николай Фоменко. Обложка © ТАСС /Михаил Джапаридзе

Мировой суд вынес постановление о взыскании с актёра и телеведущего Николая Фоменко 10 тысяч рублей. Причиной стал неоплаченный вовремя штраф за нарушение правил парковки, сообщили в пресс-службе общей юрисдикции города Москвы.

Первоначальное наказание было назначено артисту ещё в конце февраля текущего года. Тогда за остановку в неположенном месте суд обязал его выплатить 5 тысяч рублей. Однако в установленный законом срок водитель так и не перевёл деньги в бюджет.

В связи с отсутствием добровольного исполнения постановления дело было передано для принудительного взыскания. В итоге итоговая сумма к уплате увеличилась вдвое за счёт процессуальных издержек и санкций за просрочку. Судебное решение вступило в законную силу. Актёр пока не комментировал ситуацию.

Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко
Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко

Ранее сообщалось, что Фоменко грозил арест за неуплату административного штрафа,

Николай Фоменко — советский и российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий, заслуженный артист РФ, мастер спорта международного класса по автоспорту. Известен как основатель бит-квартета «Секрет», участник комедийного проекта «Оба-на!», актёр фильмов «Квартета И», «голос» рекламы «Русского радио» и профессиональный автогонщик команды «ТНК Racing».

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Анастасия Никонорова
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