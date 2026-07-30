Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 регионов РФ
Сергей Собянин. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Морозовская больница в Москве оказывает помощь детям из 89 регионов страны, заявил мэр столицы, член Бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что медучреждение является крупнейшим многопрофильным стационаром для несовершеннолетних в РФ.
«Ежегодно здесь получают помощь больше десяти тысяч детей из других регионов», — добавил Сергей Собянин.
На текущий момент в больнице начинают обновление сразу двух корпусов — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения. В первом речь идёт о ремонте кровли, замене окон, дверей, установке современных инженерных систем. Внешний исторический облик постараются максимально сохранить.
В неонатологическом отделении установят новый утеплённый навесной вентилируемый фасад. Внутри также обновят инженерные системы, в том числе лифты, и заменят коммуникации. Мэр Москвы указывает, что власти формируют современную функциональную среду, которая будет способствовать большей доступности медпомощи.
За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в России открыли более 20 новых детских больниц и корпусов. До 2030 года планируется дооснастить и переоснастить 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что к платформе «МосМедИИ» уже подключились медорганизации из 75 регионов России. Искусственный интеллект помогает врачам обрабатывать исследования.
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