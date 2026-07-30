Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли удары по заводам военно-промышленного комплекса на территории Украины. Целями стали предприятия в Киеве, Киевской области, Кривом Роге и Днепропетровске, а также объекты в западных регионах страны. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил в беседе с Life.ru, с чем связано изменение географии ударов и почему системы ПВО Украины оказались бессильны.

Долгое время мы не заходили ударами на Западную Украину, теперь зашли. Удары были нанесены не одной ракетой, а «Цирконами», которые в принципе несбиваемы. Поражены заводы по производству ракет и беспилотников, в том числе «Фламинго», где сидит бывший гражданин России Денис Телерман и грозит нам всеми карами. Пора уже объявлять его террористом. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин подчеркнул: тыловые цеха перестали быть неприкасаемыми из-за тотальной блокировки Черноморского побережья. После того как Киев лишился портов от Измаила до Николаева, единственной артерией снабжения остался сухопутный маршрут через Польшу. Именно туда спешно вывозили оборудование уцелевших Краматорских заводов, надеясь отсидеться в относительной безопасности.

Просчёт Киева стал фатальным. Ослабленная ПВО, не способная перехватывать баллистику, просто не видит «Цирконы». Мощные промышленные корпуса, рассчитанные на серийный выпуск дронов и ракет, превратились в лёгкую мишень. Эксперт уточнил, что по заводским площадям наносится серия ударов — после оценки обстановки прилетает повторно, чтобы исключить любое восстановление.

Этот ракетный налёт — часть масштабной операции возмездия. По словам Дандыкина, удары стали ответом на сорокадневную террористическую программу, развязанную Владимиром Зеленским через СБУ. Ставка делалась на диверсии в прифронтовой полосе, атаки на мирных жителей и активизацию спящих ячеек, чтобы посеять панику и недовольство властью.

Однако сценарий полностью провалился. Вместо уныния в обществе поднялась волна ненависти к киевскому режиму, а ФСБ провела повсеместные аресты диверсантов. Одновременно с этим российские подразделения наращивают натиск: за минувшие сутки освобождено 4 населённых пункта, днём ранее — ещё два.

Ранее сообщалось, что в результате масштабной ночной атаки Армия России нанесла удары по двум киевским предприятиям, завязанным на выпуск дронов. Удары пришлись по заводу «Маяк», производившему комплектующие для дронов FP-1 и FP-2, а также по предприятию, где собирали беспилотники средней дальности. Кроме того, поражено сборочное производство в артиллерийско-стрелковой сфере.