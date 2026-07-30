Бордо с дымком: пожары меняют вкус французского вина

Дым от масштабных лесных пожаров на юго-западе Франции может повлиять на вкус вин Бордо. Виноделы опасаются так называемого дымного загрязнения винограда.

Риск зависит от расположения виноградников и продолжительности воздействия дыма. Особенно уязвимы участки, находящиеся непосредственно рядом с зоной пожара, пояснила EuroNews специалист по виноградарству Мари Корбель. Содержащиеся в дыме фенольные соединения могут впитываться в восковой налёт на кожице ягод. На этапе производства они высвобождаются и способны придать вину аромат холодного пепла, гари или копчёности. Обычное промывание винограда в такой ситуации не помогает.

Специалисты считают, что снизить концентрацию нежелательных веществ можно уже во время производства, в частности с помощью обработки активированным углём. При этом в Межпрофессиональном совете вин Бордо призвали не драматизировать ситуацию. Для заметного изменения вкуса дым должен быть густым и горячим, а виноград — подвергаться его воздействию достаточно долго.

Похожая тревога возникала после крупных пожаров 2022 года. Тогда анализ ягод показал лишь незначительное содержание дымовых соединений, а массового появления вин с привкусом гари специалисты не обнаружили.

Лесные пожары в районе Бордо уже привели к массовой эвакуации жителей, перебоям в движении поездов и ухудшению качества воздуха. Теперь виноделам предстоит дождаться сбора урожая и лабораторных исследований, чтобы понять, повлиял ли дым на вина 2026 года.