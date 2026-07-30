Спор об Иране рассорил Вэнса и Нетаньяху

Разногласия между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вышли за рамки споров о политике и переросли в личный конфликт. Об этом изданию Axios сообщили американские и израильские чиновники.

По данным портала, Вэнс выступал за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана и не поддерживал дальнейшее вовлечение США в затяжную военную кампанию. Нетаньяху, как утверждается, занимал более жёсткую позицию и выступал против меморандума о взаимопонимании.

Источники утверждают, что взаимное недовольство накапливалось несколько месяцев. Израильский премьер был раздражён публичной критикой со стороны Вэнса, тогда как американский вице-президент считал, что его пытаются дискредитировать через союзников Нетаньяху в СМИ Израиля и США.

Кроме того, по данным издания, Вэнс обвинял собеседника в попытках сорвать соглашение между Вашингтоном и Тегераном, а также в недостаточной поддержке президента США Дональда Трампа. Нетаньяху, в свою очередь, в частных беседах критиковал роль вице-президента в развитии конфликта.

Во вторник вечером политики встретились в Вашингтоне без посторонних, чтобы лично обсудить накопившиеся претензии. По словам собеседников портала, разговор получился прямым и откровенным.

Издание также отмечает, что первые признаки напряжённости появились ещё в марте. Тогда во время телефонного разговора Вэнс заявил, что некоторые прогнозы Нетаньяху относительно хода войны оказались слишком оптимистичными. Позже, в июне и июле, вице-президент публично критиковал представителей израильского руководства, которые, по его мнению, пытались убедить Вашингтон отказаться от дипломатии в пользу продолжения военной кампании.

Как сообщали ранее американские СМИ, Джей Ди Вэнс и высшее военное командование страны опасаются перерастания противостояния с Ираном в более масштабный конфликт. Аналогичную озабоченность высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, поддержав позицию Вэнса относительно рисков дальнейшей эскалации.