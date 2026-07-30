Туск заявил о возможной передаче Украине дополнительных ракет Patriot

Польша может увеличить военную помощь Украине, включив в неё очередные ракеты для систем Patriot. О возможности такого решения заявил премьер-министр республики Дональд Туск после падения неизвестного объекта на юго-востоке страны.

«Буду как можно скорее рассматривать вопрос о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе ракет для Patriot, если будет такая необходимость», — рассказал Туск на пресс-конференции,

Речь идёт, в частности, о боеприпасах для зенитно-ракетных комплексов, если такая необходимость будет признана актуальной. Туск связал это решение с недавним инцидентом, когда на польскую территорию упал неопознанный объект.

Напомним, в польском селе Тарнавы-Колония обнаружены обломки неопознанного объекта, и премьер-министр Дональд Туск заявил, что, по предварительным данным, это российская крылатая ракета Х-101, хотя результаты экспертизы ещё не получены. Ночью 30 июля радары зафиксировали неопознанную цель в юго-восточной части воздушного пространства Польши, после чего на месте падения образовалась воронка диаметром 10 метров и найдены обломки.