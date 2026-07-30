Появилось видео, где убийца жительницы Подмосковья вывез тело на улицу по частям

В сети появились кадры, на которых убийца 39-летней жительницы Подмосковья в тележке из супермаркета вывозит её тело из квартиры по частям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Убийца вывозит тело 39-летней жительницы Подмосковья. Видео © Telegram/ РЕН ТВ

Следствие считает, что фигурант убил свою сожительницу, после чего расчленил тело и упаковал останки в сумку и пакеты. Затем он в течение нескольких дней вывозил их из квартиры, используя тележки, в которых в супермаркетах возят продукты.

Женщина, проживавшая в Одинцовском округе, перестала выходить на связь 17 июля. Позже её тело обнаружили в лесополосе Московской области. По информации телеканала, сумка с останками находилась посреди поля. Известно, что в день исчезновения погибшая была вместе со своим сожителем, который впоследствии стал основным подозреваемым по делу.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве мужчина убил своего 81-летнего отца, а затем разрезал тело в ванной по частям и сжёг их в лесополосе. По данным МВД, обвиняемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.