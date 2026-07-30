Словак с ножом в парике и женском костюме попытался убить бывшую жену в Уфе

Житель Словакии устроил кровавую расправу над бывшей супругой в столице Башкортостана. 50-летний мужчина действовал на почве ревности и тщательно готовился к преступлению.

Чтобы остаться неузнанным, он облачился в женский спортивный костюм, прикрыл лицо медицинской маской и водрузил на голову светлый парик. В таком виде злоумышленник подстерёг экс-жену возле автомобиля и набросился на неё с ножом, нанеся не менее девяти ранений в шею, грудь, лицо и другие части тела.

Женщина выжила чудом: ей удалось сопротивляться, а медики подоспели вовремя, пишет Baza. Сам нападавший после содеянного вылетел в Москву, а оттуда направился в Калининград, где его и задержали.

Следственный комитет по Башкортостану вменил мужчине покушение на убийство. Дело расследовали в сжатые сроки, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее Life.ru рассказывал об убийстве 39-летней модели Натальи из подмосковного Ромашково, в котором подозревают её 44-летнего сожителя Павла, уроженца Ташкента. В прошлом финансист, он учредил несколько компаний по оптовой торговле, но практически все они сейчас убыточны. У мужчины двое несовершеннолетних детей. Тело погибшей с признаками насильственной смерти обнаружили благодаря её собаке — спаниель всё это время сидел неподалёку от выброшенной сумки с трупом и никуда не уходил. Предполагаемая дата убийства — 18 июля. Сразу после последнего контакта с жертвой фигурант покинул страну и, по имеющейся информации, может находиться в Турции. Инициирован международный розыск.