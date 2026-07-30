Глава пострадавшего от смерча Кушвинского округа Урала ушёл в отставку

Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин ушёл в отставку после почти 13 лет работы. В июне эта часть Свердловской области пострадала от разрушительного смерча.

Заявление о досрочном прекращении полномочий чиновник подал 28 июля. Депутаты местной думы рассмотрели его на заседании 30 июля, сообщила администрация муниципалитета во «ВКонтакте».

Слепухин указал, что покидает должность по собственному желанию. Возможную связь его решения с последствиями июньской стихии в мэрии не упоминали. Муниципалитет он возглавлял с сентября 2013 года.

Кто станет исполняющим обязанности главы округа, пока не сообщается. Информацию о дате его вступления в должность администрация пообещала опубликовать дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал, что на Урале побит 40-летний рекорд по осадкам — дожди идут почти без остановки с начала лета из-за барической ложбины. К концу июня превзошли показатели 1986 года. В МЧС заявили, что затоплены 28 муниципалитетов. Наиболее сложная ситуация в Полевском, Серове, Верх-Нейвинском, Ирбите, Кушвинском районе, Первоуральске и Билимбае, а также в Шалинском районе.