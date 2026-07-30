Из Москвы во Владивосток и обратно: 300 школьников выиграют путешествие на поезде через всю Россию

В Красноярске стартовал финал седьмого сезона конкурса «Большая перемена». Более 800 участников — школьники 5–7 классов из разных регионов России и старшеклассники из других стран — поборются за главные призы проекта.

«Большая перемена». Фото © Предоставлено Life.ru

Одной из главных наград станет «Путешествие мечты». Его получат 300 победителей, которые уже в августе отправятся в поездку через всю страну на специальном поезде. Один маршрут пройдёт из Москвы во Владивосток, второй — в обратном направлении.

Во время путешествия участников ждут образовательная программа, встречи с экспертами и практические задания по разным направлениям. Поезд для проекта предоставили Российские железные дороги.

Финал проходит на площадке Сибирского федерального университета. Для участников подготовили конкурсные испытания, мастер-классы, командные игры, лекции и встречи с представителями науки, образования, медиа, спорта и креативных индустрий.

Итоги конкурса подведут 3 августа. Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей, а финалисты из других стран, ставшие победителями, смогут поступить на бюджетные места в российских вузах.

В последние месяцы в разных регионах России проходит серия крупных федеральных проектов, объединяющих участников со всей страны. Так, накануне в Ленинградской области стартовал «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО из Северо-Западного федерального округа, где более 120 участников соревновались в семи спортивных дисциплинах. Такие инициативы делают ставку не только на конкурсную программу, но и на общение, обмен опытом и развитие участников.