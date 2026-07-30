Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:10

«Нам оно не нужно»: Российский посол раскрыл, почему Киев отчаянно добивается перемирия

Посол Долгов: Удары ВС РФ по портам и ВПК вынуждают Украину искать перемирие

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина в ближайшее время попытается добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Российские удары по портовым объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса серьёзно подорвали возможности Киева, заявил «Газете.ru» посол по особым поручениям Константин Долгов.

По словам дипломата, Зеленскому нужна пауза — хотя бы в виде воздушного перемирия или временного прекращения боестолкновений. Наши удары последовательно выбивают военно-экономическую инфраструктуру противника, урон растёт с каждым днём. Фактически Киев отрезан от морских поставок оружия и техники, что создаёт серьёзные проблемы для него и западных спонсоров.

Долгов подчеркнул, что России такое перемирие абсолютно не нужно. Москва заинтересована только в долгосрочном мире, который предполагает ликвидацию террористической угрозы со стороны Украины. Временная пауза эту задачу не решает и не снимает фундаментальных рисков для безопасности.

Лавров заявил, что Запад выдвигает России ультиматум по Украине
Лавров заявил, что Запад выдвигает России ультиматум по Украине

Ранее в России указали на проблемы контроля возможного воздушного перемирия с Киевом. Как пояснил инсайдер в дипломатических кругах, географические размеры Украины делают любые попытки установить там зону, закрытую для вражеских БПЛА, практически нереализуемыми по европейским стандартам.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar