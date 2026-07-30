Украина в ближайшее время попытается добиться перемирия на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Российские удары по портовым объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса серьёзно подорвали возможности Киева, заявил «Газете.ru» посол по особым поручениям Константин Долгов.

По словам дипломата, Зеленскому нужна пауза — хотя бы в виде воздушного перемирия или временного прекращения боестолкновений. Наши удары последовательно выбивают военно-экономическую инфраструктуру противника, урон растёт с каждым днём. Фактически Киев отрезан от морских поставок оружия и техники, что создаёт серьёзные проблемы для него и западных спонсоров.

Долгов подчеркнул, что России такое перемирие абсолютно не нужно. Москва заинтересована только в долгосрочном мире, который предполагает ликвидацию террористической угрозы со стороны Украины. Временная пауза эту задачу не решает и не снимает фундаментальных рисков для безопасности.

Ранее в России указали на проблемы контроля возможного воздушного перемирия с Киевом. Как пояснил инсайдер в дипломатических кругах, географические размеры Украины делают любые попытки установить там зону, закрытую для вражеских БПЛА, практически нереализуемыми по европейским стандартам.