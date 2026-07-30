Три партии таблеток от давления «Амлодипин Медисорб» отозвали из‑за примесей

Росздравнадзор выявил нарушения в трёх сериях препарата «Амлодипин Медисорб», который применяется при гипертонии. В таблетках пермского завода нашли посторонние примеси, после чего ведомство потребовало изъять их из аптек и больниц, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Две проблемные партии обнаружили ещё в апреле и мае — в Тверской области и Екатеринбурге. Однако производитель объявил об отзыве только спустя почти три месяца. Первую партию завод решил отозвать через 95 дней, вторую — через 82 дня. Третью серию Росздравнадзор забраковал в начале июля, и здесь реакция была быстрее, но всё равно заняла три недели.

В числе бракованных — упаковки по 30 таблеток дозировкой 10 мг, а также по 60 и 90 таблеток по 5 мг. Для «Медисорба» это системная проблема: с весны под ограничения попали уже пять серий сердечно-сосудистых препаратов компании. Кроме амлодипина, вопросы возникли к «Лизиноприлу» с родственными примесями и «АСК-кардио» из‑за дефектов маркировки.

При этом пациентов просят не отказываться от лечения самостоятельно. Врачи должны подобрать альтернативу, если пациент принимал этот препарат.

Ранее председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщил, что за первый год работы разрешительного режима в аптеках заблокировано более 21 миллиона попыток продажи лекарств с нарушениями, причём около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Он пояснил, что контроль действует с 1 июня прошлого года и проводится на кассе через обращение к системе маркировки, которая блокирует продажу при любых ограничениях.