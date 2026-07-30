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30 июля, 15:00

Три партии таблеток от давления «Амлодипин Медисорб» отозвали из‑за примесей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OVKNHR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OVKNHR

Росздравнадзор выявил нарушения в трёх сериях препарата «Амлодипин Медисорб», который применяется при гипертонии. В таблетках пермского завода нашли посторонние примеси, после чего ведомство потребовало изъять их из аптек и больниц, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Две проблемные партии обнаружили ещё в апреле и мае — в Тверской области и Екатеринбурге. Однако производитель объявил об отзыве только спустя почти три месяца. Первую партию завод решил отозвать через 95 дней, вторую — через 82 дня. Третью серию Росздравнадзор забраковал в начале июля, и здесь реакция была быстрее, но всё равно заняла три недели.

В числе бракованных — упаковки по 30 таблеток дозировкой 10 мг, а также по 60 и 90 таблеток по 5 мг. Для «Медисорба» это системная проблема: с весны под ограничения попали уже пять серий сердечно-сосудистых препаратов компании. Кроме амлодипина, вопросы возникли к «Лизиноприлу» с родственными примесями и «АСК-кардио» из‑за дефектов маркировки.

При этом пациентов просят не отказываться от лечения самостоятельно. Врачи должны подобрать альтернативу, если пациент принимал этот препарат.

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Ранее председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщил, что за первый год работы разрешительного режима в аптеках заблокировано более 21 миллиона попыток продажи лекарств с нарушениями, причём около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Он пояснил, что контроль действует с 1 июня прошлого года и проводится на кассе через обращение к системе маркировки, которая блокирует продажу при любых ограничениях.

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Анастасия Никонорова
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