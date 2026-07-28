Обман в каждой дольке: Эндокринолог предупредила о скрытой угрозе мармеладных витаминов для детей
Врач Хайкина: Всего несколько мармеладных «витаминок» содержат до 5 г сахара
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мармеладные витамины очень нравятся детям: они сладкие, ароматные и практически не отличаются от обычных конфет. Поэтому многие родители считают их идеальным способом восполнить дефицит витаминов. Но привлекательный внешний вид не всегда означает пользу. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
В их составе нередко можно увидеть сахар, глюкозный сироп, фруктозу, ароматизаторы и другие подсластители. Иногда всего несколько «витаминок» содержат до пяти граммов сахара. Если ребёнок принимает их ежедневно, за год набирается несколько килограммов дополнительного сахара, о котором родители часто даже не задумываются.
Ещё один риск связан с тем, что дети воспринимают такие витамины как сладости. Ребёнку бывает сложно остановиться на рекомендованной дозировке. Нередко дети самостоятельно съедают сразу несколько мармеладок, что может привести к передозировке, особенно если речь идёт о жирорастворимых витаминах A, D, E и K, способных накапливаться в организме.
Жевательные формы не всегда позволяют эффективно восполнить дефицит витаминов. В некоторых случаях дозировки оказываются недостаточными, а биодоступность таких комплексов может уступать традиционным лекарственным формам — таблеткам, капсулам или растворам.
Кроме того, избыток сахара в рационе сам по себе не способствует здоровому обмену веществ и может негативно влиять на питание ребёнка, особенно если сладостей в меню и без того достаточно.
«Мармеладные витамины — это скорее удобный и привлекательный для детей формат, чем полноценный инструмент коррекции дефицитов. Если родители всё же выбирают такую форму, важно внимательно изучать состав, обращать внимание на количество сахара и строго соблюдать рекомендованную дозировку. Назначать витаминные комплексы ребёнку лучше после консультации с врачом и при наличии показаний», — заключила эксперт.
Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации, в которых говорится, что с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови не является адекватным. По мнению ведомства, такой пищевой выбор продиктован деструктивным влиянием зарубежного контента, включая празднование Хеллоуина. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. Парламентарий признался, что и сам любит такой мармелад.
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