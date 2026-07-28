Обман в каждой дольке: Эндокринолог предупредила о скрытой угрозе мармеладных витаминов для детей

Мармеладные витамины очень нравятся детям: они сладкие, ароматные и практически не отличаются от обычных конфет. Поэтому многие родители считают их идеальным способом восполнить дефицит витаминов. Но привлекательный внешний вид не всегда означает пользу. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

В их составе нередко можно увидеть сахар, глюкозный сироп, фруктозу, ароматизаторы и другие подсластители. Иногда всего несколько «витаминок» содержат до пяти граммов сахара. Если ребёнок принимает их ежедневно, за год набирается несколько килограммов дополнительного сахара, о котором родители часто даже не задумываются. Дарья Хайкина Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей

Ещё один риск связан с тем, что дети воспринимают такие витамины как сладости. Ребёнку бывает сложно остановиться на рекомендованной дозировке. Нередко дети самостоятельно съедают сразу несколько мармеладок, что может привести к передозировке, особенно если речь идёт о жирорастворимых витаминах A, D, E и K, способных накапливаться в организме.

Жевательные формы не всегда позволяют эффективно восполнить дефицит витаминов. В некоторых случаях дозировки оказываются недостаточными, а биодоступность таких комплексов может уступать традиционным лекарственным формам — таблеткам, капсулам или растворам.

Кроме того, избыток сахара в рационе сам по себе не способствует здоровому обмену веществ и может негативно влиять на питание ребёнка, особенно если сладостей в меню и без того достаточно.

«Мармеладные витамины — это скорее удобный и привлекательный для детей формат, чем полноценный инструмент коррекции дефицитов. Если родители всё же выбирают такую форму, важно внимательно изучать состав, обращать внимание на количество сахара и строго соблюдать рекомендованную дозировку. Назначать витаминные комплексы ребёнку лучше после консультации с врачом и при наличии показаний», — заключила эксперт.