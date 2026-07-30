Банк России обошёл все центробанки мира по объёмам продажи золота

Мировые центральные банки по итогам второго квартала 2026 года установили исторический рекорд по закупкам золота. За этот период они приобрели 289 тонн драгоценного металла. Общий объём покупок вырос на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Банк России стал крупнейшим продавцом золота. Он сократил свои запасы на 22 тонны. Также резервы продавали Турция и Германия — 4 и 1 тонна соответственно.

Лидером по закупкам стала Польша — 51 тонна. На втором месте Китай с 33 тоннами, доведя общий объём запасов до 2346 тонн. В число покупателей также вошли Узбекистан, Казахстан, Иордания и Чехия.

Ранее Объединённое кредитное бюро сообщило, что в июне россияне побили рекорд по досрочным выплатам ипотеки — 130,6 млрд рублей. Из них 71,2 млрд ушло на полное закрытие, остальное — на частичное сокращение долга. Это лучший показатель для июня за всё время.