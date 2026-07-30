Ни возражений, ни представителей: Что происходит с делами Telegram в российских судах

Telegram не подаёт апелляции на решения российских судов по административным делам и не направляет своих представителей на судебные заседания. Об этом пишет РИА «Новости».

Из документов следует, что в последнее время мессенджер неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента, а также за отказ организовать мониторинг противоправных материалов на платформе. При этом суды своевременно уведомляют компанию о дате и месте рассмотрения дел, однако представители Telegram в заседаниях не участвуют, а вынесенные решения не оспаривают.

Вместе с тем Таганский районный суд Москвы готовится рассмотреть ещё четыре административных протокола в отношении сервиса. Два из них связаны с неудалением информации, подлежащей удалению в соответствии с российским законодательством, ещё два — с неудалением запрещённых материалов экстремистского, порнографического и иного характера.

При этом проблемы схожего характера есть у мессенджера и в других странах. Ранее Австралия подала в суд на Telegram, обвинив мессенджер в несвоевременном удалении террористического контента. По данным расследования, запрещенные материалы оставались доступными до трех недель после жалоб пользователей. Компании грозит штраф до 54,6 млн австралийских долларов.