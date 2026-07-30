Австралия подала в суд на Telegram из-за террористического контента

Австралийский регулятор в сфере интернет-безопасности eSafety инициировал судебное разбирательство против мессенджера Telegram. Причиной стало систематическое, по мнению властей, неудаление платформой материалов террористического характера.

«Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео ИГ* и видео с обезглавливанием», — сказано в заявлении регулятора.

По итогам годового расследования выяснилось, что даже после получения уведомлений от пользователей в Австралии соответствующий контент оставался доступным ещё около трёх недель. Это, по мнению eSafety, говорит о недостаточной оперативности модерации. В случае признания вины компании грозят штрафы на сумму до 54,6 миллиона австралийских долларов (примерно 38 миллионов долларов США).

Также ранее ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В заявлении ведомства указано, что администрация Telegram не удаляла многочисленные каналы, чаты и боты, которые, по данным спецслужб, активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. В связи с предъявленным обвинением, правоохранительные органы России начали процедуру объявления Павла Дурова в международный розыск.

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