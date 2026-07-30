Депутат Боярский: Дело Дурова не связано с претензиями Роскомнадзора к Telegram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что обвинения в отношении Павла Дурова не связаны с претензиями Роскомнадзора к Telegram. В интервью радиостанции «Бизнес ФМ» депутат разделил дело против основателя мессенджера и вопросы к работе самой платформы.

По словам парламентария, Telegram продолжает не выполнять ряд требований российского законодательства, из-за чего к сервису сохраняются претензии. При этом Боярский считает, что эти обстоятельства не объясняют обвинения, выдвинутые против Дурова. Чиновник также не стал подробно комментировать дело основателя Telegram, отметив, что не изучал его детали.

Напомним, ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В заявлении ведомства указано, что администрация Telegram не удаляла многочисленные каналы, чаты и боты, которые, по данным спецслужб, активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. В связи с предъявленным обвинением, правоохранительные органы России начали процедуру объявления Павла Дурова в международный розыск.