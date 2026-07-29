Telegram ответил средним пальцем на обвинения ФСБ в адрес Дурова

Telegram ответил на уголовное преследование Павла Дурова в России публикацией его фотографии с неприличным жестом. Снимок появился в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X сразу после новостей о заочном обвинении.

Никаких текстовых комментариев или официальных заявлений администрация сервиса к посту не добавила. При этом в своих каналах внутри самого мессенджера аналогичная публикация не дублировалась. Реакция последовала вслед за информацией о том, что ФСБ предъявила основателю платформы обвинение в содействии терроризму и намерена инициировать его международный розыск.

Напомним, в России возбуждено уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова, ему заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Руководство мессенджера систематически игнорировало требования российского законодательства и не удаляло многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. Особое внимание спецслужб привлёк популярный среди молодёжи чат-бот знакомств, функционирующий в Telegram, через который украинские спецслужбы путём обмана и психологического давления вовлекали россиян в преступную деятельность. В связи с предъявленным обвинением по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ Павел Дуров объявлен в международный розыск.