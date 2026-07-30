В Кировской области с 3 августа отменят продажу топлива по номерам

Власти Кировской области приняли решение прекратить практику продажи горючего по номерам автомобилей. Об этом по итогам заседания оперативного штаба объявил губернатор Александр Соколов.

Новый порядок вступит в силу с понедельника, 3 августа. Глава региона пояснил, что такая мера стала возможной благодаря стабилизации обстановки.

По его словам, сами жители отмечают исчезновение скоплений транспорта на АЗС. Многие указывают на значительное сокращение времени ожидания либо полное отсутствие ажиотажа.

Добиться перелома удалось за счёт договорённостей с компанией «ЛУКОЙЛ». Объём поставок бензина вырос с 300 тонн на начало июля до нынешних 550 тонн ежесуточно.

При ежедневном наращивании завоза в области сформирован резерв. На нефтебазах хранится 1,5 тысячи тонн АИ-92, 1 тысяча тонн АИ-95 и 1,9 тысячи тонн дизельного топлива. Кроме того, в дороге находятся ещё 5,9 тысячи тонн 92-го, 658 тонн 95-го и почти 2,9 тысячи тонн солярки.

Наметилась и положительная ценовая динамика. Местная сеть заправок «Движение» уже приступила к снижению стоимости и намерена продолжать этот курс. При этом до официальной отмены всех лимитов на станциях сохраняется присутствие сотрудников Росгвардии.

Накануне стало известно, что и на Ставрополье положение дел с горючим постепенно нормализуется, ажиотаж спал, и водители вернулись к привычному режиму заправки. Глава региона Владимир Владимиров анонсировал запуск цифрового ресурса, который позволит автомобилистам в реальном времени отслеживать наличие нефтепродуктов на станциях. На фоне отступающего дефицита в крае сняли ограничения на использование чиновниками служебного автотранспорта.