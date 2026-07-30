Юбилейный чемпионат России по гольфу пройдёт в Казани

С 5 по 8 августа в Казани, в гольф-клубе «Ак Барс», состоится 35-й чемпионат России по гольфу. Турнир соберёт сильнейших спортсменов страны. Призовой фонд составит 5 миллионов рублей.

В соревнованиях примут участие 120 гольфистов из 12 регионов России, среди них — 19 мастеров спорта и 29 кандидатов. Соревноваться будут звёзды российского гольфа: шестикратный чемпион России Владимир Осипов, трёхкратная чемпионка Екатерина Малахова, четырёхкратный и действующий чемпион Егор Ерошенко, чемпионка Александра Чекалина, чемпионка Анна Шульце, чемпион Давид Нагиев, победители Кубка России – Иван Стриганов (четырёхкратный), Артём Филаткин, Алиса Молоканова, а также сильнейшие юниоры страны.

После двух раундов (6 августа) отсеются слабейшие — до финала дойдут только 60 игроков. Финальный раунд и награждение пройдут 8 августа.

«В августе весь российский гольф будет следить за самым знаковым событием сезона — XXXV чемпионатом России по гольфу. Уверен, юбилейный чемпионат станет яркой страницей в истории российского гольфа, подарит зрителям незабываемые эмоции и вдохновит тысячи людей по всей стране на занятия нашим благородным видом спорта», — сказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Напомним, что в гольфе победителем считается спортсмен, прошедший поле за меньшее количество ударов. За первый раунд гольфисты играют 18 лунок. Гольф-поле (стандартный размер — 72 гектара) не случайно считается самым большим спортивным объектом среди других видов спорта, за один раунд игроки проходят около 12 километров. Спортсменам запрещено пользоваться гольф-карами, с инвентарём им помогает кедди (помощник игрока), в бэге (сумке) допускается не более 14 клюшек.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России дали старт гольф-сезону и представили новый стиль турниров. Он сочетает строгость, соответствующую статусу национальной федерации, и гибкость для любительских и международных соревнований.