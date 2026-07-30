Медведев передал вещи найденного под Ржевом красноармейца его потомкам

Дмитрий Медведев вручил потомкам красноармейца Дмитрия Белоногова его личные предметы, обнаруженные на местах сражений. Торжественная церемония состоялась в Тверской области на молодёжном форуме «Гвардейск».

Долгие годы солдат числился пропавшим без вести. Он проходил службу стрелком в составе 1198-го полка 359-й стрелковой дивизии и пал в бою у деревни Нелюбино Ржевского района в феврале 1942-го.

Лишь недавно активистам поискового движения удалось обнаружить и идентифицировать останки защитника Отечества. Среди находок, поднятых вместе с прахом, оказались пуговицы, расчёска и две монеты.

Семейные реликвии были переданы внучке погибшего Наталье Никитиной и правнучке Алле Большаковой. Женщины выразили признательность поисковикам за кропотливую работу по восстановлению исторической справедливости.

Зампред Совбеза назвал произошедшее сильным и трогательным завершением важного дела. Он подчеркнул, что подобный результат заставляет ощущать себя гражданином великой державы под названием Россия.

Медведев также обратился со словами благодарности к участникам форума «Гвардейск», на площадке которого прошло мероприятие. Этот молодёжный слёт неподалёку от Ржева объединил свыше полутора тысяч юношей и девушек со всех регионов страны.

Также Дмитрию Медведеву на форуме показали обломки уничтоженных украинских беспилотников. Зампред Совбеза посетил площадку в четверг, где собрались свыше полутора тысяч участников со всей страны. Организаторы представили ему фрагменты аппаратов «Фурия» и «Лютый», а также остатки крупного дрона самолётного типа.