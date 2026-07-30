Купол, коридоры, МОГи: Харьков обещают прикрыть от БПЛА трёхуровневой защитой

Власти Харьковской области анонсировали создание многоуровневой системы защиты города от беспилотников на оптоволокне. Первый рубеж — так называемый «купол», который должен перехватывать дроны ещё на подлёте к населённому пункту.

Экспериментальную версию системы сначала протестируют на одном из участков области. Если испытания пройдут успешно, «купол» развернут вокруг всего Харькова, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Второй эшелон обороны составят антидроновые коридоры на ключевых городских магистралях. Также вдоль Кольцевой дороги и на отдельных участках трасс установят защитные сетки. Третий рубеж — мобильные огневые группы, которые будут уничтожать беспилотники, прорвавшиеся через первые два уровня.

Ранее Life.ru писал, что появились кадры боевого применения новой российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по объекту ВСУ в Харькове, где зафиксирован подлёт боеприпаса и мощный взрыв, поразивший исключительно здание с личным составом и техникой, без ущерба для гражданской инфраструктуры. На записи видно, что цель была скрыта под прикрытием гражданских построек, что, как отмечается, является распространённой тактикой украинских сил.