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Регион
30 июля, 14:42

У обвиняемого в педофилии Джареда Лето нашли «нарциссические травмы»

Психолог Резенова: Джаред Лето выбирал юных девушек из-за боязни отношений

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Интерес к юным девушкам может говорить о психологической незрелости, страхе перед равными отношениями и попытке самоутвердиться за счёт более уязвимого партнёра, заявила детский и семейный психолог Надежда Резенова, комментируя скандал вокруг американского актёра Джареда Лето.

По её словам, зрелый мужчина выстраивает отношения со взрослыми женщинами. Если же человек стремится выглядеть умнее, важнее и значимее рядом с теми, кто психологически слабее или младше, это может указывать на незакрытые внутренние потребности и проблемы из прошлого.

Эксперт не исключила, что подобное поведение может быть связано и со «звёздной болезнью». Когда человек долго находится в статусе кумира, он иногда перестаёт чувствовать границы дозволенного и воспринимает собственные желания как нечто, что не нуждается в ограничениях.

«Вырывается на поверхность, его раненая часть, эго начинает работать, может быть, какие-то нарциссические травмы. Это всегда про какой-то дисбаланс, но не про нестабильные взрослые отношения», — заключила собеседница 360.ru.

Джаред Лето решил зарегистрировать свой бренд в России
Джаред Лето решил зарегистрировать свой бренд в России

Напомни, ранее Джареда Лето обвинили в сексуальных преступлениях против четырёх несовершеннолетних девушек. Одна из них утверждает, что артист изнасиловал её в туалете мотеля. Однако сам Джаред Лето категорически опроверг обвинения. Он отметил, что никогда не совершал подобных действий.

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Борис Эльфанд
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