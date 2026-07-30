В Мурманской области с 2027 года начнут бесплатно прививать детей от ВПЧ

В Мурманской области анонсировали старт программы бесплатной иммунизации несовершеннолетних от вируса папилломы человека (ВПЧ), способного вызывать онкологию. Инициативу озвучил губернатор Андрей Чибис.

Прививочная кампания начнётся с 2027 года. На приобретение препарата из регионального бюджета направят свыше 19 миллионов рублей.

Глава Заполярья подчеркнул, что данная мера направлена на борьбу с одной из главных причин развития целого ряда злокачественных новообразований. Вирус папилломы человека относится к обширной группе, насчитывающей порядка 200 типов.

У многих носителей инфекция протекает без каких-либо симптомов. Однако заражение некоторыми штаммами многократно повышает риск возникновения онкологических патологий, в частности рака шейки матки.

К слову, Life.ru рассказывал, что российские биохимики разработали новый способ доставки лекарств при онкологии, который кратно повышает действенность терапии. В основе метода лежит технолония наноконтейнеров, стремительно распадающихся в кровотоке и высвобождающих препарат прямо в опухоли. Эксперименты на модели метастазов меланомы в лёгких продемонстрировали десятикратное превосходство над результатами стандартной химиотерапии.