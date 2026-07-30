Отказали в США, спасли в Москве: Американец поблагодарил врачей из РФ за операцию и блинчики

Гражданин США Парвизи, которому врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалили грыжу позвоночника, поблагодарил российских медиков за помощь. Мужчина обращался в клиники США и других стран, но не получил необходимого решения. Из-за усиливающейся боли он приехал в Москву.

«В целом, вся команда этой больницы была потрясающей, начиная с уборщиц. Каждое утро приходила женщина, проверяла, сплю я или нет, чтобы провести уборку. Ранний завтрак, там подавали блинчики, в Москве только самое лучшее, не так ли?» — сказал пациент, передаёт ТАСС.

Он также отметил, что после операции его ежедневно водили на массаж и в барокамеру для ускорения восстановления. Американец подчеркнул, что весь персонал был дружелюбным и приветливым, и он уже скучает по этой больнице. Врачи провели малоинвазивную операцию. На следующий день мужчина смог самостоятельно встать, а через два дня был выписан в добром здравии.

Ранее медики Российской детской клинической больницы Минздрава сохранили руку 17-летнему горнолыжнику, которому грозила ампутация из-за тяжёлой травмы. Заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии Игорь Серков пояснил, что врачи иссекли повреждённые ткани и восстановили нервы плеча с помощью трансплантатов с обеих ног пациента. Артерию также удалось зашить.