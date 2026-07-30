Мне только спросить: Итальянец пришёл в полицию Мюнхена с необычным вопросом и угадал — пришлось остаться

В Мюнхене полицейские задержали 42-летнего гражданина Италии при весьма необычных обстоятельствах. Инцидент произошёл глубокой ночью, о чём проинформировала пресс-служба баварских правоохранителей.

Мужчина добровольно переступил порог участка около часа ночи. Его целью было выяснить, не числится ли он в списке разыскиваемых лиц.

Стражи порядка проверили личность визитёра по базе данных. Выяснилось, что любопытство было не напрасным: иностранец действительно находился в розыске по нескольким эпизодам.

Прокуратура города Кобленц ранее выдала ордер на его арест. Основанием стало использование опознавательной символики запрещённых организаций.

Освободиться под денежный залог итальянец не сумел. Требуемая сумма в 1,8 тысячи евро у него отсутствовала, поэтому суд отправил его под стражу на два месяца.

В полиции не стали раскрывать всех подробностей инкриминируемых деяний. Отмечается лишь, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту колумбийского Медельина задержали россиянина, подозреваемого в причастности к организации секс-туризма. Мужчина прибыл транзитом через Нью-Йорк и заранее распланировал досуг. Пограничников насторожили его путаные объяснения относительно целей визита, а последующая проверка вскрыла истинные мотивы: путешественник списался с несколькими женщинами, внёс задаток и собирался отправиться в интимный тур. При досмотре багажа обнаружили множество упаковок контрацептивов разных марок, средство для усиления потенции, а также внешние накопители и жёсткие диски.