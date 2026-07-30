Тяжёлая, но ответственная задача: Медведев высказался о пропавших без вести бойцах СВО
Медведев: Поиск пропавших в зоне СВО военных будет долгим процессом
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Поиск военнослужащих, пропавших без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО, займёт продолжительное время. Об этом предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с участниками молодёжного форума «Гвардейск» в Тверской области.
Он пояснил, что подобная ситуация, к сожалению, характерна для любого вооружённого конфликта. Поэтому данное направление работы нельзя считать краткосрочным.
По его инициативе к делу уже подключился сводный отряд поисковиков. Медведев назвал эту задачу принципиально новой, крайне тяжёлой, но в высшей степени важной.
Отдельно зампред Совбеза остановился на условиях проведения мероприятий. Он подчеркнул, что вся деятельность должна быть строго согласована с воинскими частями и соответствовать требованиям безопасности. Необходимые договорённости с Министерством обороны уже достигнуты. Параллельно поисковикам предстоит наладить тесное взаимодействие со следственными органами.
Сегодня в рамках форума Дмитрий Медведев передал родным красноармейца Дмитрия Белоногова его личные вещи, поднятые поисковиками с мест боёв. Солдат 1198-го полка 359-й стрелковой дивизии долгое время числился пропавшим без вести и погиб в феврале 1942 года у деревни Нелюбино Ржевского района. Лишь недавно активистам удалось обнаружить и опознать его останки, а вместе с прахом из земли извлекли пуговицы, расчёску и две монеты. На церемонии внучка героя Наталья Никитина и правнучка Алла Большакова поблагодарили поисковое движение за восстановление исторической справедливости.
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