Тяжёлая, но ответственная задача: Медведев высказался о пропавших без вести бойцах СВО

Поиск военнослужащих, пропавших без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО, займёт продолжительное время. Об этом предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с участниками молодёжного форума «Гвардейск» в Тверской области.

Он пояснил, что подобная ситуация, к сожалению, характерна для любого вооружённого конфликта. Поэтому данное направление работы нельзя считать краткосрочным.

По его инициативе к делу уже подключился сводный отряд поисковиков. Медведев назвал эту задачу принципиально новой, крайне тяжёлой, но в высшей степени важной.

Отдельно зампред Совбеза остановился на условиях проведения мероприятий. Он подчеркнул, что вся деятельность должна быть строго согласована с воинскими частями и соответствовать требованиям безопасности. Необходимые договорённости с Министерством обороны уже достигнуты. Параллельно поисковикам предстоит наладить тесное взаимодействие со следственными органами.

Сегодня в рамках форума Дмитрий Медведев передал родным красноармейца Дмитрия Белоногова его личные вещи, поднятые поисковиками с мест боёв. Солдат 1198-го полка 359-й стрелковой дивизии долгое время числился пропавшим без вести и погиб в феврале 1942 года у деревни Нелюбино Ржевского района. Лишь недавно активистам удалось обнаружить и опознать его останки, а вместе с прахом из земли извлекли пуговицы, расчёску и две монеты. На церемонии внучка героя Наталья Никитина и правнучка Алла Большакова поблагодарили поисковое движение за восстановление исторической справедливости.