«Последними силами»: Раймонд Паулс поделился новостями о здоровье

Несмотря на возраст, он старается поддерживать активность и продолжает двигаться, сообщил он в беседе с журналистами.

«Временные люди»: Пригожин объяснил, почему песни Раймонда Паулса вечны, а их запретители в Латвии — нет

«Временные люди»: Пригожин объяснил, почему песни Раймонда Паулса вечны, а их запретители в Латвии — нет

Ранее Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении карьеры, назвав их преждевременными. Композитор пояснил, что лишь временно приостановил выступления из-за проблем со здоровьем: «Завершу только тогда, когда Бог скажет». Поводом для слухов стала отмена концерта 3 августа в «Дзинтари». Музыкант уточнил, что сейчас делает паузу для лечения, а не уходит со сцены.