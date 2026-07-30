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30 июля, 15:23

«Последними силами»: Раймонд Паулс поделился новостями о здоровье

Композитор Раймонд Паулс заявил, что продолжает сохранять свою активность

Раймонд Паулс. Обложка © ТАСС / Юрий Белинский

Раймонд Паулс. Обложка © ТАСС / Юрий Белинский

Композитор Раймонд Паулс, которому недавно исполнилось 90 лет, рассказал о состоянии своего здоровья. Слова маэстро передаёт «Пятый канал».

«Последними силами двигаюсь и всё», — признался композитор.

Несмотря на возраст, он старается поддерживать активность и продолжает двигаться, сообщил он в беседе с журналистами.

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Ранее Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении карьеры, назвав их преждевременными. Композитор пояснил, что лишь временно приостановил выступления из-за проблем со здоровьем: «Завершу только тогда, когда Бог скажет». Поводом для слухов стала отмена концерта 3 августа в «Дзинтари». Музыкант уточнил, что сейчас делает паузу для лечения, а не уходит со сцены.

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Александра Мышляева
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