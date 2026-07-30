ВС РФ поразили станцию ГСМ в Одесской области

В течение дня Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Помимо прочегоь, целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры в Одесской области, сообщили в Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населённом пункте Новые Беляры. Также уничтожены четыре сухогруза с военными грузами. Один из них находился в порту «Одесса», ещё один — в порту «Южный», ещё два судна были поражены на переходе морем южнее Одессы.

Ранее российские военные нанесли удары по судам, перевозившим вооружение и военное имущество для украинских портов Одессы и Черноморска. По данным Минобороны, два грузовых судна были серьёзно повреждены до того, как зашли в терминальные воды.