ВС РФ поразили станцию ГСМ в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В течение дня Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Помимо прочегоь, целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры в Одесской области, сообщили в Минобороны.
В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населённом пункте Новые Беляры. Также уничтожены четыре сухогруза с военными грузами. Один из них находился в порту «Одесса», ещё один — в порту «Южный», ещё два судна были поражены на переходе морем южнее Одессы.
Ранее российские военные нанесли удары по судам, перевозившим вооружение и военное имущество для украинских портов Одессы и Черноморска. По данным Минобороны, два грузовых судна были серьёзно повреждены до того, как зашли в терминальные воды.
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