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30 июля, 15:25

ВС РФ поразили станцию ГСМ в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В течение дня Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Помимо прочегоь, целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры в Одесской области, сообщили в Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населённом пункте Новые Беляры. Также уничтожены четыре сухогруза с военными грузами. Один из них находился в порту «Одесса», ещё один — в порту «Южный», ещё два судна были поражены на переходе морем южнее Одессы.

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Ранее российские военные нанесли удары по судам, перевозившим вооружение и военное имущество для украинских портов Одессы и Черноморска. По данным Минобороны, два грузовых судна были серьёзно повреждены до того, как зашли в терминальные воды.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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