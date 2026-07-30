Тело пропавшего в Каме подростка нашли спасатели

В Татарстане водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул в реке Кама несколькими днями ранее. Трагедия произошла в Мамадышском районе, поисковая операция началась 28 июля и продолжалась двое суток, передаёт местная прокуратура.

Тело пропавшего в Каме подростка нашли водолазы. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

По данным экстренных служб, очевидцы сообщили по номеру 112, что подросток заплыл на реку, но не смог самостоятельно вернуться к берегу и ушёл под воду. Спасатели обследовали дно реки водолазным галсовым методом на площади около 4 тысяч квадратных метров, затем поиски продолжились в протоке Смыловская Воложка, где специалисты методом траления обследовали акваторию размером 100 на 100 метров и осмотрели около четырёх километров береговой линии. Тело удалось поднять на поверхность 30 июля.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты продолжают выяснять причины случившегося.

Ранее на Чукотке нашли живыми четверых человек, пропавших на моторной лодке. 28 июля в 19:50 у Американской косы (85 км от Анадыря) нашли судно с отказавшим двигателем. Люди без связи разбили лагерь на берегу. Вертолёт Ми-8 эвакуировал двух женщин и мужчину — помощь не потребовалась. Владелец остался ремонтировать лодку и планирует вернуться в Анадырь после улучшения погоды.