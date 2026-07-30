Зеленский назначил Ткаченко главой Киевской областной администрации

Ткаченко приступит к исполнению обязанностей после процедуры официального представления. Других деталей кадрового решения в опубликованном документе не приводится.

Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко короткой фразой «тебе пора», несмотря на то что она в течение года выполняла все задачи, включая поиск финансирования. По данным собеседников, Свириденко тяжело пережила это решение и глубоко обиделась на президента. Причины столь резкой отставки в материале не уточняются.