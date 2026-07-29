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Регион
29 июля, 11:29

Зеленский отправил Свириденко в отставку двумя обидными словами

«УП»: Зеленский отправил в отставку премьера Свириденко словами «тебе пора»

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © ТАСС / TERESA SUAREZ / ЕРА

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © ТАСС / TERESA SUAREZ / ЕРА

Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего премьер-министра Юлию Свириденко словами «тебе пора». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Украинская правда».

По информации собеседников издания, Свириденко в течение года занималась поиском финансирования и выполняла все поставленные перед ней задачи. Однако, как утверждается, при принятии решения об увольнении Зеленский ограничился короткой фразой: «тебе пора».

Источники также утверждают, что бывшая глава кабмина тяжело восприняла отставку и глубоко обиделась на решение президента.

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Напомним, Юлию Свириденко отправили в отставку премьер-министра Украины в середине июля. Её преемником стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Позже Зеленский наградил Свириденко орденом Ярослава Мудрого V степени, а также заявил, что предлагал ей занять должность посла Украины в США.

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Александра Вишнякова
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