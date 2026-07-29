Зеленский отправил Свириденко в отставку двумя обидными словами

Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего премьер-министра Юлию Свириденко словами «тебе пора». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Украинская правда».

По информации собеседников издания, Свириденко в течение года занималась поиском финансирования и выполняла все поставленные перед ней задачи. Однако, как утверждается, при принятии решения об увольнении Зеленский ограничился короткой фразой: «тебе пора».

Источники также утверждают, что бывшая глава кабмина тяжело восприняла отставку и глубоко обиделась на решение президента.

Напомним, Юлию Свириденко отправили в отставку премьер-министра Украины в середине июля. Её преемником стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Позже Зеленский наградил Свириденко орденом Ярослава Мудрого V степени, а также заявил, что предлагал ей занять должность посла Украины в США.