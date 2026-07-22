Богач с $5 млн, а сам в чёрных списках: Новый премьер Украины разорил десятки компаний
SHOT: Новый премьер Украины Корецкий разорил десятки нефтяных компаний
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Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий разорил десятки нефтяных компаний ради собственной выгоды и оказался в чёрных списках банков. По данным SHOT, с начала СВО он купил элитную недвижку и люксовые подарки жене на $3 млн (235 млн рублей).
Так, 48-летний Корецкий был учредителем более 30 компаний в сфере нефтепродуктов, газа, торговли, недвижимости и продовольствия. Из них 17 ликвидированы, ещё семь внесены в реестр проблемных. Схема Корецкого была проста: он создавал множество фирм, доводил до банкротства и ликвидировал, чтобы вывести деньги и уйти от кредитных обязательств. Из-за этого его внесли в чёрные списки украинских банков Sense Bank и МТБ.
После начала СВО Корецкий приобрёл большую часть своих активов, которые предусмотрительно оформлял на жену Ирину и дочь Ульяну. В их числе:
- квартира в элитном ЖК «Замок на Паньковской» в центре Киева (стоимость — $1,2 млн),
- дом в области ($500 тысяч),
- ювелирка Tiffany & Co и Cartier для жены ($70 тысяч),
- активы на $900 тысяч, которые он перевёл в банки Швейцарии и Испании.
Также в собственности семьи премьера Украины есть гектары земли в ДНР (площадью примерно в 23 футбольных поля), коллекция сумок Hermes и Chanel и ещё $429 тысяч на банковских счетах супруги, коллекция часов Patek Philippe и Rolex стоимостью около $330 тысяч. Всего активов на $5 млн (₽400 млн.)
16 июля Верховная рада утвердила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. До назначения он возглавлял компанию «Нафтогаз», а его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Корецкий сменил на посту Юлию Свириденко, которую ранее отправил в отставку Владимир Зеленский в рамках обновления состава правительства. Что известно о Корецком — читайте на Life.ru.
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