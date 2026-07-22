Богач с $5 млн, а сам в чёрных списках: Новый премьер Украины разорил десятки компаний

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий разорил десятки нефтяных компаний ради собственной выгоды и оказался в чёрных списках банков. По данным SHOT, с начала СВО он купил элитную недвижку и люксовые подарки жене на $3 млн (235 млн рублей).



Так, 48-летний Корецкий был учредителем более 30 компаний в сфере нефтепродуктов, газа, торговли, недвижимости и продовольствия. Из них 17 ликвидированы, ещё семь внесены в реестр проблемных. Схема Корецкого была проста: он создавал множество фирм, доводил до банкротства и ликвидировал, чтобы вывести деньги и уйти от кредитных обязательств. Из-за этого его внесли в чёрные списки украинских банков Sense Bank и МТБ.

После начала СВО Корецкий приобрёл большую часть своих активов, которые предусмотрительно оформлял на жену Ирину и дочь Ульяну. В их числе: квартира в элитном ЖК «Замок на Паньковской» в центре Киева (стоимость — $1,2 млн),

дом в области ($500 тысяч),

ювелирка Tiffany & Co и Cartier для жены ($70 тысяч),

активы на $900 тысяч, которые он перевёл в банки Швейцарии и Испании.

Также в собственности семьи премьера Украины есть гектары земли в ДНР (площадью примерно в 23 футбольных поля), коллекция сумок Hermes и Chanel и ещё $429 тысяч на банковских счетах супруги, коллекция часов Patek Philippe и Rolex стоимостью около $330 тысяч. Всего активов на $5 млн (₽400 млн.)

16 июля Верховная рада утвердила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. До назначения он возглавлял компанию «Нафтогаз», а его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Корецкий сменил на посту Юлию Свириденко, которую ранее отправил в отставку Владимир Зеленский в рамках обновления состава правительства. Что известно о Корецком — читайте на Life.ru.