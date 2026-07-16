Новый премьер Украины подсуетился и записал все компании и машины на жену и дочь

Новый премьер-министр Украины, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, оформил в собственность жены и её дочери несколько компаний и автомобилей, выяснили журналисты РИА «Новости», проанализировав его ежегодную декларацию за 2025 год.

После отставки Юлии Свириденко Верховная рада утвердила Корецкого новым премьер-министром Украины. Владимир Зеленский объяснил перестановку необходимостью обновления правительства и подготовки страны к зиме.

Согласно декларации, семья Корецкого владеет Maserati Levante 2021 года за $68,5 тыс., оформленной на жену Ирину. Два других автомобиля — Land Rover 2017 года и Mercedes-Benz 2018 года — арендованы у компании «Санеко Груп», ранее принадлежащей самому Корецкому. Сейчас собственником компании указана Ульяна Климюк, которая вместе с Корецким и его женой указана как совладелец квартиры в Киеве площадью 233,9 м². Предположительно, Климюк — дочь Ирины Корецкой.

Корецкий также передал жене компанию «Фортекс енерджи» (торговля газом через локальные трубопроводы). Ранее он владел «Велсби трейд плюс», «Идеалист аэросервис», «Санфинити», «Санеко гурме» и «Сипсам компани», которые позднее также были переоформлены на жену и Ульяну Климюк. По декларации, в 2025 году Корецкий получил $51,8 тыс. роялти от «Санеко ритейл» и «Санеко трейд».

48-летний премьер окончил Луцкий государственный технический университет по направлениям «Машиностроение» и «Экономика», а также Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Профессиональный путь начал в топливной отрасли в конце 1990-х годов. В 2013 году возглавил сеть АЗС WOG, в 2018 году занялся развитием сети кофеен Idealist Coffee, а в ноябре 2022 года стал главой «Укрнафты».

На Украине уверены, что Корецкий связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Зеленского. В ноябре 2025 года НАБУ проводило спецоперацию «Мидас» по делу о взятках в энергетическом секторе. По версии следствия, участники схемы получали 10–15% от стоимости контрактов, общий объём незаконных средств мог достигать $100 млн. Миндич покинул страну, Киев запросил его экстрадицию из Израиля, расследование продолжается.