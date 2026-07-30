На Башкирию обрушился крупный град, повреждены 20 домов

В Башкирии прошёл мощный град, оставивший после себя разрушения в Благоварском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Главный удар приняло на себя село Верхние Каргалы. Ледяные глыбы, сопоставимые по размеру с куриным яйцом, пробивали оконные стёкла, повреждали фасады зданий и кровли.

По предварительным подсчётам, в республике стихия нанесла урон двум десяткам частных домовладений. Кроме того, пострадали восемь хозяйственных строений и три социально значимых объекта.

К устранению последствий непогоды оперативно подключились спасательные подразделения. МЧС региона задействовало в работах 23 человека и 10 единиц техники.

Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Завтра, 31 июля, на территории республики вновь прогнозируются сильные осадки, грозы и град. Порывы ветра местами будут достигать 22 метров в секунду.

Ранее Life.ru сообщал, что в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощного землетрясения погибли 34 человека. Медицинская помощь потребовалась значительному числу пострадавших: 22 человека отделались лёгкими травмами, 39 получили повреждения средней тяжести, ещё пятеро находятся в тяжёлом состоянии, а у двух десятков пострадавших степень ущерба здоровью пока не определена.