Жители сгоревшей деревни под Бордо обвинили власти в спасении богатых

Жители деревни Ле-Порже на юго-западе Франции чувствуют себя покинутыми властями во время масштабных лесных пожаров. По их словам, основные силы пожарных были перенаправлены на защиту Кап-Ферре — престижного курортного района, популярного среди туристов и владельцев дорогой недвижимости.

Огонь в регионе бушует уже больше недели. Пожар, вспыхнувший 22 июля у деревни Саумос, быстро распространился в сторону Бордо из-за сильного ветра и 40-градусной жары. За это время выгорела территория, в четыре раза превышающая площадь Парижа, а более 250 тысяч человек были эвакуированы.

Местные жители Ле-Порже, одного из наиболее пострадавших посёлков, критикуют работу властей. Они утверждают, что не получали экстренных сообщений на телефоны и узнали об опасности только из новостей. Один из них рассказал журналистам, что шесть пожарных расчётов, находившихся поблизости, в итоге отправили в Кап-Ферре.

По словам репортёров, которым удалось проехать по трассе D106 через зону бедствия, дорога превратилась в «шоссе в ад» — вдоль неё видны обугленные дома, сгоревшие машины и трупы животных. При этом журналисты отметили странную деталь: на одном из пепелищ нетронутым остался детский игровой домик в нескольких метрах от сгоревшего здания.

Ситуация остаётся напряжённой. Власти Франции продолжают борьбу с огнём, который уже стал самым разрушительным в истории страны. Жара и отсутствие дождей сохраняют высокую опасность новых возгораний.

Напомним, лесные пожары во Франции полностью уничтожили коммуну Ле-Порж, сжёг около 200 домов и оставив без жилья 3500 человек, при этом пострадавшие обвиняют власти в том, что спасательные силы были брошены на защиту элитных домов, которые остались нетронутыми. Жители в соцсетях требуют справедливости и утверждают, что не видели пожарных и не получали предупреждений, хотя официальные лица призвали сосредоточиться на тушении.