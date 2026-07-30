Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной ерундой в очередной раз появившиеся в СМИ-иноанентах данные о якобы подготовке введения выездных виз в нашей стране. Об этом дипломат заявила в интервью блогеру Павлу Костину. Она подчеркнула, что, начиная с 2014 года, такие фейки появляются регулярно.

«Как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается», — сказала Захарова. По её словам, МИД не занимается разработкой подобных документов.

Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский недоговороспособен и стремится к масштабированию конфликта на Украине. По её словам, он пытается вовлечь в свои «террористические авантюры» как можно больше стран мира.