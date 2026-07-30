Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 16:45

Захарова назвала чудовищной ерундой очередной фейк про «подготовку выездных виз»

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищной ерундой в очередной раз появившиеся в СМИ-иноанентах данные о якобы подготовке введения выездных виз в нашей стране. Об этом дипломат заявила в интервью блогеру Павлу Костину. Она подчеркнула, что, начиная с 2014 года, такие фейки появляются регулярно.

«Как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается», — сказала Захарова. По её словам, МИД не занимается разработкой подобных документов.

В МИД РФ предупредили ЕС об ударе со стороны «неуправляемого монстра»
В МИД РФ предупредили ЕС об ударе со стороны «неуправляемого монстра»

Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский недоговороспособен и стремится к масштабированию конфликта на Украине. По её словам, он пытается вовлечь в свои «террористические авантюры» как можно больше стран мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar