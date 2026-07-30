СБУ заочно предъявила обвинение российскому режиссёру Владимиру Бортко. В ведомстве заявили, что он в своих публичных выступлениях оправдывал действия России и ставил под сомнение государственность Украины.

Дело расследуется по двум статьям УК Незалежной. Досудебное расследование проходит под процессуальным руководством офиса генерального прокурора. Бортко, которому в мае исполнилось 80 лет, известен по фильмам «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Тарас Бульба». Это не первый случай, когда украинские правоохранители заочно выдвигают обвинения в адрес российских деятелей.

Ранее сообщалось, что на Украине Виктору Медведчуку заочно предъявлены новые обвинения в публичных призывах к изменению государственной границы после его интервью, где он высказался за вхождение Украины в состав России. Медведчук, ранее обменянный на пленных и возглавивший движение «Другая Украина», продолжает политическую деятельность за пределами страны.